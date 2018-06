Eschweiler - Kabarettist Max Uthoff tritt im Talbahnhof auf

Eschweiler. Max Uthoff ist am Freitag, 29. Juni, 20 Uhr, mit seinem Programm „Gegendarstellung“ im Kulturzentrum Talbahnhof zu erleben.

Das verspricht der Künstler: In einer Zeit, in der Günther Jauch ungestraft die Berufsbezeichnung Journalist tragen darf, in der sich das Kapital benimmt wie Rotz am Backen und Hartz IV oft nur die Fortsetzung von Stirb langsam III ist, gilt mehr denn je: Wer über den Tellerrand sieht, sieht viel mehr von der schmutzigen Tischdecke.

Max Uthoff erzählt seine Sicht der Dinge: Von der Wucht der Behauptung, mörderischen Geschäften, gesellschaftlichem Inzest und davon, dass Menschen, die in Schubladen denken. Foto: Michel Neumeister