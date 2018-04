Eschweiler.

Es wird farbenfroh in der Indestadt. Im Rahmen des Stadtfestes „farbig vernetzt“ am kommenden Wochenende (vom 27. bis 29. April) hat der Citymanagement-Verein eine hübsche Palette an Aktionen und Attraktionen zu bieten. Tatkräftige Unterstützung erhielten die Ehrenamtler dabei von Eventmanager Heinz-Peter Wiesen.