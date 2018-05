Eschweiler-Dürwiß - Jugend der Dürwisser Schützen verbringt ein paar Tage im Schullandheim

Eschweiler-Dürwiß. Die Jugendgruppe der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Dürwiß hat sich jetzt zu ihrer traditionellen Pfingstfahrt auf dem Schützenplatz An der Waidmühle getroffen. Die Autos wurden schnell mit Proviant und allem Notwendigen gepackt, damit die Fahrt ins Schullandheim Paustenbach starten konnte.

Angekommen wurden flugs die Betten bezogen und alle Sachen verstaut. Gespendete Kuchen sorgten dann für die nötige Stärkung, denn sonniges Wetter lud die Gruppe zu Spiel und Spaß auf dem Außengelände ein. Kurzweilig verging der erste Tag. Die Nacht war sehr kühl, so dass das entfachte Lagerfeuer mit Stockbrotgrillen einer Nachtwanderung vorgezogen wurde.

Der Pfingstsonntag zeigte sich auch von seiner schönen Seite und die Gruppe brach zu einer Wanderung rund um das Perlenbachtal auf. Die Natur der Eifel konnte hier in seiner ganzen Vielfalt erkundet werden: Spiel am Wasser und im Wald, Tiere hören und beobachten sowie die Vielfalt von Flora und Fauna betrachten.

Rast wurde unterwegs am neu angelegten Walderlebnisparcours „Kölsch Kier“ gemacht. Klettern, balancieren, fühlen und experimentieren standen hier an und die Jugendlichen hatten viel Spaß. Zurück am Schullandheim ging es bei einigen sportlichen Wettkämpfen weiter. Leider zog am Abend ein Gewittersturm auf und das Abendessen musste drinnen eingenommen werden. Aber das Naturschauspiel hatte ein schnelles Ende und das Lagerfeuer lud zu amüsanten Gesprächen ein.

Am Pfingstmontag lieferte sich die Gruppe nach dem Frühstück ein erneut abwechslungsreiches Völkerballturnier und nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde das Heim wieder geräumt. Bei der Rückkehr zum Schützenheim am späten Nachmittag griffen viele fleißige Hände zu und alle mitgenommenen Sachen konnte wieder an seinen Platz gebracht werden. In diesem Zusammenhang möchte sich die Jugendgruppe bei allen Helfern, Spendern und Gönnern bedanken: Ohne sie wäre eine so tolle Jugendfahrt nicht möglich.