Eschweiler.

Im vergangenen Jahr wurde in unserer Zeitung ein Interview mit Dr. Jürgen Kozel veröffentlicht. Dabei stand eine „Zeitreise“ im Mittelpunkt, die den Sportfunktionär und Wasserball-Trainer vor allem bei seinen vielen Reisen in fremde Kontinente und bei den Olympischen Spielen 1984 zeigte. In dem heutigen Beitrag geht es um seine eigenen sportlichen Erfolge und seinen Bezug zu Eschweiler.