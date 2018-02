Eschweiler - Judo: Jan Keding erkämpft sich den 3. Platz

Eschweiler.

Die Westdeutsche Einzelmeisterschaft (WdEM) der U15 wurde in diesem Jahr vom VdS Nievenheim in Dormagen ausgerichtet. Dieses Turnier ist in der Altersklasse U15 der höchste nationale Titel und mit Jan Keding war ein Judoka des 1. Budo-Clubs Eschweiler qualifiziert.