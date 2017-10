Jubiläum: 30 Jahre Europaschule in Langerwehe

Langerwehe. In der letzten Septemberwoche ist die Gesamtschule Langerwehe, die seit dem Jahre 2011 auch als „Europaschule“ zertifiziert ist, dreißig Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wurde das Jubiläum im Rahmen einer großen Projektwoche mit vierzig verschiedenen Projekten und zwei Veranstaltungsabenden gefeiert.

Der Festakt stand unter dem Motto einer Sentenz des Schweizer Schriftstellers und Dramatikers Max Frisch („Die Zeit verwandelt uns nicht. Sie entfaltet uns nur“), die er als Widmung seines „Tagebuch 1946 bis 1949“ diesem voran gestellt hatte. Am Festabend, zu dem zahlreiche ehemalige Schüler und Lehrer, prominente Gäste aus der Politik und Schulverwaltung der Gemeinde und ebenfalls die zuständige Dezernentin der Bezirksregierung erschienen waren, bezog Schulleiter Heinz Moll diese Worte in seiner Festrede auf den Schulalltag:

„Wir wissen, wie wichtig die Entwicklung der Identität für eine den Menschen zufriedenstellende Entwicklung, Lebensbewältigung und Lebensgestaltung ist. Wenn wir auf dreißig Jahre zurückschauen, können wir feststellen, dass auch das System Schule aufgrund gesellschaftlicher Normen, unterschiedlicher kultureller Einflüsse und aufgrund des jeweils vorherrschenden Zeitgeistes in dauerndem Wandel und damit, nach Max Frisch, in dauernder Entfaltung war, ist und sein wird.“

Moll führte einige Beispiele der täglichen Entfaltung in seiner Schule an: „Wir fördern und festigen die Integration, Interaktion und Kooperation in sozialen Netzwerken, im Unterricht und außerhalb des Unterrichts, wir gestalten täglich Entscheidungsfreiräume durch Mitgestaltung und Mitbestimmung und offene Unterrichtsformen.“

1200 Schüler

Die Schule gehöre mit rund 1200 Schülerinnen und Schülern zu den größten weiterführenden Schulen in der Region und zudem zu den zehn aktivsten Europaschulen der Bundesrepublik Deutschland; sie sei deshalb 2016 in Berlin vom Deutschen Akademischen Austauschdienst mit einer besonderen Ehrung bedacht worden.