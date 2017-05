Jubel bei den SCB-Frauen, der FV steigt wohl ab

Eschweiler. Große Gegensätze kennzeichneten die vergangenen Tage des Eschweiler Fußballs: Vor einer Woche brachte der SV St. Jöris seinen Start-Ziel-Sieg in der Kreisliga B und den damit verbundenen Aufstieg in die A-Liga unter Dach und Fach.

Am Sonntag zogen nun die Frauen des SCB Laurenzberg nach, die mit dem 1:0-Sieg beim direkten Konkurrenten Burtscheider TV das Duell „Erster beim Zweiten“ für sich entschieden und damit ihre Premieren-Saison als Meister der Kreis- und Aufsteiger in die Bezirksliga beenden.

Ganz anders die Lage beim Eschweiler FV: Gab die Elf vom Wetterschacht am vergangenen Donnerstag mit dem 3:1-Derbysieg über die ESG noch einmal ein Lebenszeichen von sich, zog der Noch-B-Ligist drei Tage später beim direkten Konkurrenten FC Roetgen II, an den die EFV‘ler im Falle eines Sieges bis auf einen Punkt herangerückt wären, mit 0:4 den Kürzeren. Lange Zeit setzte sich das ersatzgeschwächte Team vehement zur Wehr, vom Gegentor zum 0:1 in der 73. Minute erholten sich die Indestädter jedoch nicht.

Weitere Gegentreffer in den Minuten 80, 83 und 88 besiegelten das Schicksal. Zu allem Unglück bezwang Rivale SV Breinig III eine Woche nach dem Sieg über den Tabellenzweiten Borussia Brand auch den VfL 05 Aachen, zog am EFV vorbei und warf diesen auf den vorletzten Platz zurück. Der VfR Forst siegte als Viertletzter mit 4:0 bei der ESG und ist somit bei vier Zählern Vorsprung außer Reichweite für die Mannschaft aus Eschweiler-Ost, die den bitteren Weg in die Kreisliga C wird antreten müssen.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff war es Laura Söte, die mit ihrem Tor zum 1:0 in Burtscheid den Weg für den SCB Laurenzberg endgültig in Richtung Meisterschaft und Aufstieg ebnete. Ein Remis hätte den Schwarz-Gelben bereits gereicht, doch die Mannschaft von Trainer Frank Krings ließ sich auf keine Experimente ein und brachte den Sieg über die Zeit.

Nach einem leichten Fehlstart mit der Auftaktniederlage gegen Germania Freund und dem anschließenden Unentschieden gegen die Sportfreunde Hörn agierten die SCB-Frauen im weiteren Verlauf der Saison immer souveräner. Ein Zwischenspurt mit vier Siegen und 25:1 Toren katapultierte die Laurenzbergerinnen weit nach vorne.

Zwei weiteren Unentschieden, darunter das 1:1 auf eigenem Platz gegen Konkurrent BTV, folgten zuletzt sechs Siege in Folge (22:2 Tore). Das 1:0 in Burtscheid bescherte dem SCB nun den krönenden Abschluss einer hervorragenden Spielzeit, die in der Bezirksliga ihre Fortsetzung finden soll. Dort trifft der SCB dann auch auf die Frauen von Falke Bergrath, die nach zwei Aufstiegen in Folge in der Landesliga Lehrgeld zahlen mussten.

Die Rückkehr in die obere Tabellenhälfte der Kreisliga A vollzog Aufsteiger SC Berger Preuß, der sich im abschließenden Heimspiel gegen den Tabellendritten SG Stolberg dank der Tore von Moritz Krieger und Mike Gebauer mit 2:1 durchsetzte.

Endgültig den Klassenerhalt in der Kreisliga B sicherten die Sportfreunde Hehlrath, die die Enttäuschung des Vizemeisters Borussia Brand aus der Vorwoche konsequent ausnutzten und mit 5:2 triumphierten. Aufsteiger und Liga-Rivale Rhenania Eschweiler lag beim TV Konzen II nach sieben Minuten mit 0:2 im Hintertreffen, glich per Doppelschlag von Saman Jalili noch vor der Pause aus, geriet nach dem Seitenwechsel erneut in Rückstand, bevor Dominik Henkel in der 78. Minute den 3:3-Endstand herstellte. Das Team von der Pumpe hält damit weiterhin Kurs Richtung Platz fünf.

Das Dutzend voll machte Rhenania Lohn in der Dürener B-Liga. Der 1:0-Erfolg über Rödingen-Höllen, den Robert Smyslo mit seinem Tor nach einer Stunde sicherstellte, bedeutete Saisonsieg Nummer zwölf und weiterhin Rang sieben. Torhungrig zeigte sich Falke Bergrath beim 9:2-Kantersieg beim FC Stolberg II. Den Tabellenachten der Kreisliga C, Gruppe 3, trennen nur sechs Zähler vom Drittplatzierten Adler Büsbach, der Germania Dürwiß beim 5:1 keine Chance ließ.

Kampflos strich der SC Berger Preuß III in der Staffel 4 die Punkte ein. Gegner TuS Mützenich II trat nicht an. Vor dem letzten Punktspiel bei Raspo Brand II hat die Drittvertretung als Vierter nach wie vor zwei Punkte Rückstand auf Inde Hahn II und Germania Eicherscheid II auf den Rängen zwei und drei. Eine Minimalchance auf den Relegationsplatz besteht also, mehr jedoch nicht. (ran)

Ergebnisse: Schafhausen - Wenau 4:1, Berger Preuß - SG Stolberg 2:1, Wenau II - Düren 77 2:0, Eschweiler FV - ESG 3:1, Roetgen II - Eschweiler FV 4:0, Konzen II - Rhen. Eschweiler 3:3, Bor. Brand - Hehlrath 2:5, ESG - Forst 0:4, St. Jöris - FC Stolberg 5:2, Lohn - Rödingen-Höllen 1:0, FC Stolberg II - Bergrath 2:9, St. Jöris II - Schevenhütte 1:2, Büsbach - Dürwiß 5:1, Berger Preuß III - Mützenich II 2:0 (Mützenich nicht angetreten), Lohn II - Frenz 3:3, Rommelsheim - Wenau III 1:5, FC Stolberg III - Bergrath II 1:2, Dorff II - Hehlrath II 2:3, Donnerberg III - Laurenzberg II 6:7, Monschau/Imgenbroich - Rhen. Eschweiler II 2:1; Frauen: Bergrath - Hörn 3:8, Burtscheider TV - Laurenzberg 0:1.

Die Begegnungen des nächsten Spieltages: Bezirksliga: Wenau - Uevekoven (So., 11. Juni, 15 Uhr); Kreisliga A Aachen: Lichtenbusch - Weisweiler, Rhen. Würselen - Berger Preuß (beide So., 11. Juni, 15 Uhr); Kreisliga A Düren: Birkesdorf - Wenau II (Mo., 5. Juni, 15 Uhr); Kreisliga B Aachen: Rhen. Eschweiler - St. Jöris, Breinig III - ESG, Hehlrath - VfL 05 Aachen, Eschweiler FV - BW Aachen (alle So., 11. Juni, 15 Uhr); Kreisliga B Düren: Jackerath-Opherten - Lohn (So., 11. Juni, 15 Uhr); Kreisliga C Aachen: Breinigerberg - St. Jöris II, Laurenzberg - Haaren II, Bergrath - Berger Preuß II, Dürwiß - FC Stolberg II (alle So., 11. Juni, 15 Uhr), Raspo Brand II - Berger Preuß III (So., 11. Juni, 13 Uhr); Kreisliga C Düren: Lohn II - Lich-Steinstraß II (Fr., 9. Juni, 19.30 Uhr), Wenau III - Binsfeld II (So., 11. Juni, 15 Uhr); Kreisliga D Aachen: Hehlrath II - Mausbach II (Do., 8. Juni, 19 Uhr), Rhen. Eschweiler II - Weisweiler II, Laurenzberg II - Monschau/Imgenbroich (beide So., 11. Juni, 13 Uhr), spielfrei: Bergrath II; Frauen-Landesliga: Kommern - Bergrath (So., 11. Juni, 13 Uhr); Frauen-Kreisliga: spielfrei: Laurenzberg.