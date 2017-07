„Joy of Gospel“ lädt zum 13. Open-Air-Festival ein

Eschweiler. Der Langerweher Gospelchor „Joy of Gospel“ veranstaltet am kommenden Sonntag, 9. Juli, zum nunmehr 13. Mal das beliebte Open-Air-Gospelfestival unter dem Motto „Gospel meets Gospel“ im Garten des Töpfereimuseums Langerwehe.

Die schon zur Tradition gewordene Veranstaltung lockt viele Zuschauer weit über die Region hinaus an und genießt in der Gospelszene einen hohen Stellenwert. Neben dem gastgebenden Chor unter der Leitung von Darnita und Kirk Rogers sind dieses Mal dabei: „For Heaven‘s Sake“ aus Bergheim, „Great Joy“ aus Köln sowie „Cantiamo“ aus Düren.

Die Gruppen bringen in jeweils 35 Minuten einen Querschnitt aus ihren recht unterschiedlichen Repertoires. Eine Mischung verschiedenster Stilrichtungen, was wieder ein begeisterndes Musikerlebnis zu werden verspricht – ein Genuss für alle Freunde der Gospelmusik.

Die in gewohnt lockerer und familiärer Atmosphäre durchgeführte Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit dem Auftritt von „Joy of Gospel“ und endet gegen 17 Uhr mit einem gemeinsamen Schlusslied aller Chöre. Neben dem kulturellen Genuss sorgt „Joy of Gospel“ in bewährter Weise für das kulinarische Wohl der Gäste.

Genau das Richtige, um einen schönen Tag zu verbringen und sich von toller, mitreißender Musik inspirieren zu lassen! Auch dieses Jahr ist der Eintritt frei; Spenden sind wie immer willkommen.