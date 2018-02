Eschweiler - Joachim Herzog verabschiedet sich in den Ruhestand

Joachim Herzog verabschiedet sich in den Ruhestand Von: ran

Letzte Aktualisierung: 1. Februar 2018, 15:30 Uhr

Eschweiler. Hinter ihm liegen neun Jahre, in denen sich sein Arbeitsplatz signifikant veränderte. Als Joachim Herzog, der zuvor an der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Aachen-Laurensberg tätig war, 2009 die Gesamtschule Waldschule, wo er das Amt des didaktischen Leiters übernahm, erstmals betrat, fiel ihm nicht zuletzt der rostige Handlauf auf. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Schule im Stadtteil Pumpe-Stich hat ihr Gesicht gewandelt.