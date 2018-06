Eschweiler. Jetzt summt es kräftig an der Waldschule: Ein Bienenvolk wurde im Schulgarten der Waldschule angesiedelt und im Rahmen einer Feierstunde für die Schulgemeinschaft freigegeben.

Bereits seit einem Jahr beschäftigten sich die Ergänzungskurse Naturwissenschaften mit dem Schutz von einheimischen Insektenarten. Im Projektzeitraum wurde für die Schüler eine Exkursion zu einem Bienenvolk auf dem Dach des Eschweiler Rathauses angeboten. Daraus entstand die Idee, auf dem Schulgelände ebenfalls ein Bienenvolk mit den Jugendlichen zu betreuen.

Unter der Leitung der Lehrer Petra Beckmann und Patrick Frenkel wurde von den Schülern ein geeigneter Standort für das Bienenvolk ausgewählt, vorbereitet und der Bienenkasten wurde gestrichen und imprägniert. Nach einigen Wochen Vorbereitungszeit konnten nun die ersten Bienen einziehen.

Das Bienenvolk besteht zurzeit aus ungefähr 2000 Arbeiterinnen und einer jungen Bienenkönigin. Das Volk wird jedoch nun stark anwachsen und kann eine Anzahl von 50.000 Bienen erreichen.

Das Projekt wird ehrenamtlich von den Imkern Wolfgang Zylus und Guido Dondorf begleitet. Bereits im Vorfeld wurden die verantwortlichen Lehrer von den Imkern an größeren Wirtschaftsvölkern bezüglich der Betreuung eines Bienenvolks angelernt. Aber auch in Zukunft werden die erfahrenen Bienenzüchter mit Rat und Tat der Schule zur Seite stehen. Die Waldschule hat bereits seit einigen Jahren die Umweltbildung im Bereich der Ergänzungsstunden Naturwissenschaften in den Fokus genommen und hat bereits einige Umweltprojekte mit den Kindern und Jugendlichen umgesetzt.

Nun erfolgt also die Betreuung der Bienen, wobei die Schüler schrittweise im Umgang mit den Insekten angelernt werden sollen. Das Interesse der Schüler wurde während der Übergabe des Bienenvolks erkennbar. Zunächst ließen sich nur einige mutige Schüler überzeugen, sich mit Imkerhut und Handschuhen dem Bienenkasten zu nähern. Doch bereits nach kurzer Zeit war die Scheu vor den kleinen Insekten abgelegt, und die Jugendlichen nahmen die Waben, auf denen sich die Bienen befanden, genau unter die Lupe. Dabei waren schon einige Eier, die sogenannten Stifte, in den Waben zu erkennen, aus denen sich bereits in wenigen Tagen die Larve und nach insgesamt 21 Tagen eine Arbeiterbiene entwickelt.

Die Schüler sind bereits gespannt, wie schnell sich das Bienenvolk entwickelt, und werden die Zunahme an Bienen und Waben fotografisch dokumentieren und im Schulgebäude aushängen. Patrick Frenkel sieht in der Betreuung des Bienenvolkes eine gute Möglichkeit, die Schüler für die einheimische Natur zu begeistern und ebenso die Umweltproblematik am Beispiel der Biene näherzubringen.

Die Schulgemeinde wartet bereits auf den ersten Honig, dieser kann jedoch erst im Sommer 2019 geerntet werden. Bis dahin werden die Schüler eine spannende Zeit am Bienenkasten erleben und ihre Fähigkeiten als Imker unter Beweis stellen.