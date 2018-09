Eschweiler - Jetzt für die Kegelstadtmeisterschaft anmelden

Eschweiler. Es ist wieder soweit. Die nächste Kegelstadtmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Die Termine stehen fest. Nach den guten Ergebnissen der vorigen Kegelstadtmeisterschaft freut sich der Verein zur Durchführung der Kegelstadtmeisterschaft auf eine rege Teilnahme.

Auf folgenden Kegelbahnen werden die sechs Durchgänge ausgetragen: Haus Lersch, Gaststätte Autermann, Zum Alten Rathaus Bahn 2, Zum Schwan (Weisweiler), Tannenbergstuben (Hücheln) und Zum Alten Rathaus Bahn 1. Gekegelt wird an folgenden Terminen: 3., 4. 24., und 25. November, 8. und 9. Dezember, 12., 13., 26. und 27. Januar, und 9. und 10. Februar. Die Siegerehrung erfolgt am 6. April 2019 in der Delio-Arena des Hauses Flatten.

Anmeldungen bitte an: Dieter Fröhling, Heisterner Straße 40 i, Telefon: 02403/34709, E-Mail: simone.froehling@web.de oder Günter Reiche, Franz-Gessen-Straße 16, Telefon:02403/507223, reiche.guenter@t-online.de, Meldefrist ist Montag, 22. Oktober.