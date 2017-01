Eschweiler.

Das Jahr 2017 hat für den Verein „Biker für soziales Engagement“ alles andere als gut begonnen. In der Nacht zum 1. Januar brannte ein Feuer das Vereinsheim der Motorradfahrer in Fronhoven komplett nieder. Brandursache ist wohl eine thermische Überlastung des Ofens, der sich in der Hütte befand.