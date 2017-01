Eschweiler.

Die Städtische Musikgesellschaft hat einen neuen musikalischen Leiter. Und einen prominenten noch dazu: Der 1956 im englischen Derby geborene Jeremy Hulin ist vielen in der Region als Professor am Maastrichter Conservatorium, als stellvertretender Generalmusikdirektor am Aachener Stadttheater oder als Leiter des Orchesters Sinfonietta Regio bekannt.