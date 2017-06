Eschweiler.

In erster Linie hat sich die Jugendabteilung der KG Narrengarde Dürwiß zum Ziel gesetzt, jungen Menschen das Brauchtum Karneval zu vermitteln und sie dafür zu begeistern. Aber auch neben der 5. Jahreszeit werden altersspezifische Freizeitaktivitäten angeboten. So startete im Juni die Jugendabteilung der Narrengarde Dürwiß zur englischen Partnerstadt Reigate and Banstead.