Eschweiler.

Schon seit Längerem war die Herrensitzung des Rednerduos „Labbes on Drickes“ im Hotel Flatten in Eschweiler ausverkauft. Ihre allererste „Jubiläums“-Sitzung präsentierten die beiden, nachdem sie bereits 15 Jahre gemeinsam auf der Bühne standen. Von da an veranstaltet das Duo seine Herrensitzung regelmäßig alle fünf Jahre.