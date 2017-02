Eischwiele.

Komiteepräsident Norbert Weiland war hellauf begeistert: „Das ist sensationell! Danke, Eschweiler! Danke auch an alle Fastelovendsjecke, die van römm un tömm jekomme sind! Danke an die Jungs vom Jecke-Tön-Projekt!“ Letztere hatten es geschafft, dass trotz ausgesprochen mieser Wetterprognosen Hunderte von feierfreudigen Jecken vor die Bühne an der Sparkasse gekommen waren, um auf der bestens gefüllten Marienstraße mit gleich sieben Mundartbands den Start in die heiße Phase der närrischen Tage mitzufeiern.