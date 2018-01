Eschweiler. Beim Jasper-Cross im niederländischen Asten wiederholte Marco Schopen seinen Vorjahressieg. Auf dem kurvenreichen Laufkurs musste der Mittelstreckler der LSG Eschweiler im Rahmen der Cross-Mittelstrecke zwei Runden absolvieren. Von Beginn an setzte sich Marco Schopen an die Spitze des Feldes und baute seinen Vorsprung bereits in der ersten Runde auf 50 Meter aus.

In der zweiten Runde ließ er nichts mehr anbrennen und kam nach knapp 4000 Metern mit deutlichem Vorsprung vor dem Feld als Erster ins Ziel. Mit seinem Sieg unterstrich er seine momentan gute Form, die es bis zu den Deutschen Cross-Meisterschaften am zweiten Märzwochenende in der Nähe von Gotha noch zu steigern gilt.