Eschweiler - Jahresrückblick, Teil II: Überraschung und Erlösung

Eschweiler.

Positive Nachrichten bestimmten das zweite Halbjahr in 2017. Vor allem der Baustart am Rathaus erhellte die Stimmung vieler Indestädter. Während die Bundes-Genossen mit dem aus Eschweiler stammenden Kanzlerkandidaten Martin Schulz traurige Töne anschlugen, wurde bei der Eschweiler SPD gejubelt: Claudia Moll zog überraschend in den Bundestag ein. Die Höhepunkte von Juli bis Dezember.