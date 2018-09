Jülich/Eschweiler - Ist Frieden im Nahen Osten möglich?

Jülich/Eschweiler. In unruhigen Zeiten ist die Sehnsucht nach Frieden groß. Was haben Menschen zu erzählen, die in den Krisenregionen waren und mit einem besonderen Blick Menschen und ihre Lebenssituation wahrgenommen haben? Zu dieser Frage hat die Evangelische Erwachsenenbildung den Journalisten Simon Jacob eingeladen.

Er ist solch ein Reisender und Fragender. 1978 wurde er in Tur Abdin (Südosttürkei) in einer christlichen Familie geboren und kam als Kind mit seinen Eltern aufgrund der religiösen und ethnischen Spannungen in der Türkei nach Deutschland. Später war er als Integrationsbeauftragter der Syrisch-Orthodoxen Kirche in Deutschland tätig, ab April 2013 war er Vorsitzender des neu gegründeten „Zentralrates Orientalischer Christen in Deutschland e.V. – ZOCD“.

Simon Jacob reist seit Jahren durch den Nahen Osten und berichtet darüber, unter anderem in seinem bei Herder erschienenen Buch „Peacemaker“. Mein Krieg. Mein Friede. Unsere Zukunft“. Er kommt zu dem Schluss: „Frieden im Nahen Osten ist möglich und ich glaube auch daran, gerade weil ich in all diesen Ländern war.“ Als Friedensbotschafter des Zentralrates und freier Journalist legte er zuletzt in fünf Monaten rund 40.000 Kilometer zurück und besuchte neben der Türkei, Georgien, Armenien und dem Iran auch die Krisengebiete in Nordsyrien und im Nordirak.

Simon Jacob gibt den verschiedenen religiösen Gemeinschaften, Christen, Jesiden, Sunniten, Schiiten oder Juden, aber auch den Geistlichen, Politikern, den einfachen Menschen und speziell jungen Menschen eine Stimme. Basierend auf Erfahrungen und Begegnungen möchte er aufzeigen, was ein friedliches Zusammenleben ausmacht.

Sein Vortrag findet am Mittwoch, 12. September, um 18 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Düsseldorfer Straße 30 in Jülich statt.

Die Gebühr beträgt fünf Euro. Es wird um Anmeldung gebeten, sie ist aber nicht unbedingt erforderlich. Die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich ist der Veranstalter und ist unter der Nummer 02461/9966-0 oder eeb@kkrjuelich.de. für Auskunft und Anmeldung erreichbar.