Eschweiler. Interessierte sind wieder eingeladen zu einem gemeinsamen Glaubensweg auf Ostern hin in Form von Exerzitien im Alltag. Sie wollen eine Hilfe sein, um die persönliche Gottesbeziehung zu vertiefen und zu verlebendigen.

Die Gruppe der Teilnehmenden trifft sich wöchentlich jeweils montags an folgenden Terminen: 6., 13., 20., 27. März sowie 3. und 10. April. Möglich ist die Teilnahme entweder in der Vormittagsgruppe in St. Severin Weisweiler von 9.30 bis 11 Uhr oder am gleichen Tag abends im Meditationsraum in St. Peter und Paul von 19.30 bis 21 Uhr.

Bei jedem Treffen besteht Gelegenheit zum Austausch miteinander, und es werden Impulse für den persönlichen Weg durch die folgende Exerzitienwoche gegeben. Der Teilnehmerbeitrag für die Materialien beträgt 6 Euro. Er kann entweder bei der Anmeldung oder beim ersten Treffen bezahlt werden.

Die Themen der Treffen lauten: 1. Halt an, wo läufst du hin?, 2. Zum Menschsein gerufen, 3. Isaak – Der mühsame Weg zum lebendigen Wasser, 4. Elija – Gott ruft, wo ich es nicht erwarte, 5. Zum Christsein berufen, 6. Zum Leben berufen.

Begleitet wird der Kurs von Pastoralreferentin Sr. Martina Kohler, Telefon 8396559, Gemeindereferent Manfred Joussen, Telefon 5562958, und Pfarrerin Ulrike Sommer, Telefon 951291. Dort kann man auch nähere Infos erhalten.

Eine verbindliche Anmeldung für die Teilnahme an allen sechs Treffen erbittet die Gemeinde bis 22. Februar entweder an das Pfarrbüro von St. Peter und Paul, Dürener Straße 29, Telefon 26097, bei Gemeindereferent Manfred Joussen, Severinstraße 7 , Telefon 5562958, oder im Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde, Moltkestraße 3, Telefon 22570.