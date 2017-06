Interview über die Pflege: „Leider sehr viel Bürokratie im Arbeitsalltag“

Eschweiler. Es sind nicht immer nur die prominenten Namen, die den Charakter einer Stadt ausmachen. Seit über 20 Jahren ist die Eschweilerin Dagmar Burczyk in der Pflege von psychisch Kranken und Dementen tätig.

Damit erfüllt sie auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die gar nicht genug wertgeschätzt werden kann.

Sie sind in der Betreuung von Menschen mit Demenz und psychischen Erkrankungen tätig. Wo tun Sie das und was braucht man dazu ?

Burczyk: Im Senioren- und Betreuungszentrum (SBZ) des Kreises Aachen hier in Eschweiler. Das Wichtigste für den Job ist Einfühlungsvermögen. Und man sollte die Geschichte der Menschen kennen, wissen, was sie früher gemacht haben. In verschiedenen Pflegeberufen bin ich schon seit 20 Jahren tätig.

Wie kommt man dazu? War das immer schon Ihr Berufswunsch?

Burczyk: Mein Vater hatte leider Alzheimer und war daher selbst pflegebedürftig. Das waren meine ersten Erfahrungen mit einem Menschen, einer Persönlichkeit, die sich sehr plötzlich veränderte. Dann habe ich zunächst meinen Pflegehelfer-Schein gemacht und gemerkt, dass mir diese Tätigkeit gefällt.

Was den Umgang mit Demenz angeht, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel geändert. Immer mehr Menschen geben ihre Angehörigen in eine Pflegeinstitution. Wird der Familienzusammenhalt geringer?

Burczyk: Das denke ich nicht. Nicht nur das Rollenbild hat sich verändert, viele Frauen sind berufstätig und müssen sich um Job und Kinder kümmern. Wenn dann auch noch ein Pflegefall hinzukommt, sind die Grenzen schnell erreicht.

Welche Qualifikation muss man also heute mitbringen, um auf diesem Gebiet tätig zu sein?

Burczyk: Wie gesagt, vor allem Empathie. Ich kann mich ganz gut in andere hineinversetzen und beobachten. Man benötigt ein gutes Auge für Veränderungen. Organisationsfähigkeit ist auch wichtig. Ich erstelle zum Beispiel Wochenpläne für Beschäftigungsangebote. Und manchmal sehe ich, dass etwas gar nicht so funktioniert wie geplant. Ich kann Menschen nicht zwingen, etwas bestimmtes zu tun. Da muss ich halt umdenken und flexibel sein.

In der Gesellschaft sind solche Jobs weder besonders beliebt noch besonders gut bezahlt. Welche Gründe kann das haben?

Burczyk: Demenz war halt lange Jahre ein Tabuthema. Erst in der jüngsten Zeit wird offen darüber diskutiert und die Wichtigkeit des Pflegeberufes auch anerkannt.

Seit dem 1. Januar 2017 hat der Gesetzgeber eine Pflegereform in Gang gebracht. Merkt man von diesen bürokratischen Änderungen eigentlich etwas im Arbeitsalltag?

Burczyk: Das ist unterschiedlich. Durch die Pflegestufenreform können theoretisch mehr Menschen in einer Pflegeinstitution aufgenommen werden. Die Bürokratie ist schon eine Herausforderung für sich selbst. Ich konzentriere mich lieber auf den Kern meiner Arbeit mit Menschen in einer ganz besonderen Situation. Auf meiner Station etwa betreue ich 30 Menschen mit völlig unterschiedlichen, individuellen Hintergründen.

Demenz gilt als nicht heilbar. Was kann man dennoch tun, um Menschen zu helfen?

Burczyk: Sehr viel aus meiner Sicht. Im Anfangsstadium einer Demenz kann man versuchen, ganz einfach durch Anleitungen zu helfen. Ich mache zum Beispiel eine Art „Therapeutisches Frühstück“. Es kommt häufig vor, dass ein dementer Mensch gar nicht mehr weiß, was ein Messer überhaupt ist. Dann zeige ich geduldig, wie man so etwas einfaches macht, wie ein Brötchen schmieren. Und selbst wenn mein Gegenüber statt des Messers seinen Finger nimmt, dann lass ich das auch zu, damit er ein bisschen Eigenständigkeit erhält.

In der Betreuung Demenzkranker ist häufig vom Konzept der „Validation“ die Rede. Was verbirgt sich dahinter?

Burczyk: Schlicht gesagt: Akzeptieren statt Korrigieren. Realitätsbezogenheit bedeutet hier, dass man Gefühl vermitteln sollte, dass es kein „Richtig“ oder „Falsch“ gibt. Jemand kommt etwa an einem Wochentag zu mir und sagt: „Heute ist Sonntag. Ich muss in die Kirche.“ In einem solchen Fall nehme ich eben einen Kalender, um zu visualisieren, dass es nicht geht. Auch dem Wunsch, mitten im Sommer mit einer dicken Jacke spazieren zu gehen, lässt sich realitätsorientiert begegnen.

Dann geht man halt mit einer Winterjacke zusammen nach draußen und zeigt, dass das vielleicht keine so gute Idee war. Das sind Praktiken, die in einem Frühstadium einer Demenz durchaus funktionieren. Das Konzept der Validation zielt auf die Gefühlsebene meines Gegenübers an. Man muss erkennen, wo der Mensch sich gerade befindet und ihn dort abholen. Es gilt, den Menschen in seiner Freude, Angst, Wut und Traurigkeit anzunehmen.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Alles nur Routine?

Burczyk: Es gibt Ablaufpläne, die Struktur bieten. Das geschieht auch mit den Mahlzeiten. Trotzdem weiß ich, wenn ich morgens komme, selten zu Hundert Prozent, was mich erwartet. Einige auf der Station erwarten mich schon, begrüßen mich herzlich, geben mir aber auch schon mal einen ganz anderen Vornamen. Aber das ist völlig okay. Wenn die Menschen mich sehen, erkennen sie eine Vertrauensperson. Dann geht es ihnen gut.

Dann verteilen Sie genau genommen Aufmerksamkeit und Wertschätzung?

Burczyk: Ja natürlich. Oft reichen nur wenige Minuten, um einem Menschen ehrlich zu vermitteln, dass man ihn wahrnimmt. Nichts ist schlimmer, als nur dazusitzen und nicht mehr wahrgenommen zu werden.

Was gestaltet man seinen inneren Ausgleich, wenn man einen solch schwierigen Job ausübt?

Burczyk: Mein bester Ausgleich sind Spaziergänge mit meinen beiden Hunden. Das ist auch ein schönes Ritual. Nach Feierabend heißt es: Taschen abstellen und ab in die Natur, egal ob Sturm oder Sonnenschein.

Apropos Hund. Ihr Hund „Rocky“ hat schon vor Jahren Karriere als Therapiehund gemacht. Was hatte es damit auf sich?

Burczyk: Das war einer der schönsten Aspekte meiner Arbeit, „Rocky“ als meinen Kollegen oder Partner bei der Arbeit an der Seite zu haben. Das war über die Dauer von zwei Jahren in der Altenpflege auch im SBZ. Ich hatte das mal irgendwo gelesen, dass der Einsatz von Tieren in Medizin und Pflege wahre Wunder vollbringen kann. Rocky ist ein sehr gelehriger Border-Collie. Wir haben zunächst ein paar kleine Kunststückchen einstudiert, um die Bewohner zu beschäftigen und gleichzeitig zu unterhalten.

Das hat den Leuten sehr gefallen, denn ein Hund nimmt dich an wie du bist. Ob du Zähne im Mund hast oder nicht, ob du auf irgendeine Weise behindert bist oder nicht, ohne irgendwelche Vorbehalte. Für mich war der Hund in dieser zeit wie eine Art Türöffner zu Menschen, zu denen man normalerweise nur schwer Zugang erhält. Eine Bewohnerin etwa saß immer mit dem Blick nach unten gesenkt in ihrem Rollstuhl. Egal, wie man auf sie zuging, es passierte einfach nichts.

Als ich eines Tages mit Rocky zu ihr ging, setzte sich der Hund einfach vor sie und schaute sie an. Irgendwann hatten die beiden Blickkontakt. Plötzlich bewegte sie die Hand in Richtung von Rocky und sie versuchte, ihn zu streicheln. Sie sagte sogar ein paar Worte: „Wo kommt denn der Hund her ?“ Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Frau noch nie sprechen gehört.

Ein voller Erfolg also?

Burczyk: Das kann man sagen. Als sich das rumgesprochen hat, wurde die Nachfrage plötzlich sehr groß. Später habe ich dann auch damit begonnen, zwei Kaninchen meiner Tochter für die gleichen Zwecke mitzunehmen, damit der Hund sozusagen nicht überlastet wird. Alle Leute waren von den Tieren einfach nur fasziniert und waren sichtlich froh, mit dem Streicheln und Kraulen der Tiere auch selbst etwas geben zu können. Ich glaube, was vielen Menschen fehlt, ist Zuneigung.

Das geht über Tierliebe hinaus. Körperlicher Kontakt, einfach mal in den Arm genommen werden, das ist für uns vielleicht selbstverständlich. Natürlich wird man als Bewohner einer Einrichtung gepflegt, also auch berührt. Aber es gibt eben doch einen Unterschied zum liebevoll Festgehalten werden.

Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit die Betreuung von psychisch Kranken und Dementen in unserer Gesellschaft noch besser funktioniert?

Burczyk: Leider herrscht sehr viel Bürokratie im Arbeitsalltag. Meine Arbeit muss ich natürlich explizit dokumentieren. Wenn die Schicht um ist, schreibe ich Berichte, dokumentiere meinen gesamten Tagesablauf so genau wie möglich, muss exakte Zeitangaben machen. Das ist eine ziemlich aufwändige Sache. Manchmal überlege ich wie ich das Miteinander mit den Menschen in Worte fassen kann. War das jetzt noch Arbeit oder einfach nur normale menschliche Zuwendung? Und die Ausbildung kann in medizinischer und psychologischer Hinsicht für Berufsanfänger noch weiter verbessert werden.

Viele, die sich für den Job interessieren, kommen mit dem Praktikum zunächst mal in eine völlig fremde Welt und haben selbst kaum Erfahrungen mit Dementen gemacht. Theorie und Praxis prallen da ziemlich stark aufeinander. Mit besserer Ausbildung könnte die Arbeit auch besser entlohnt werden.