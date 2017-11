Eschweiler.

Manche Werke von ihm sind monumental: Sein „Loop“ aus Stahl schmückt den Eingangsbereich der Fachhochschule Worms. Der „Gebrochene Ring“ in Winnenden erinnert an die Opfer des Amoklaufs in eben dieser Stadt und gibt nicht zuletzt den überlebenden Beteiligten die Gelegenheit, sich mit dem Unbegreiflichen auseinanderzusetzen.