Eschweiler - Ingo Oschmann: 25 Jahre mit Leichtigkeit und zeitlos durchs Leben

Eschweiler. Das Beste und Schönste aus 25 Jahren Bühne hat Ingo Oschmann in seinem neuen Programm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“ verarbeitet. Am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, ist der Kabarettist im Talbahnhof zu erleben.

Und das wird den Zuschauern versprochen: Ingo Oschmanns Jubiläumsprogramm hat es in sich. 25 Jahre und zehn Programme schwer, zeigt dieser Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit er zeitlos durchs Leben geht. Ob Impro, Standup, Zaubern oder auch mal mit leisen Tönen: Oschmann schafft es immer wieder aufs Neue, seine Fans zu begeistern. Abwechslungsreich, warmherzig, offen, persönlich, lustig und intelligent geht er auf sein Publikum ein, ohne verletzend oder langweilig zu sein.

Ingo als „Gottes Sohn“

2013 tourte Ingo Oschmann in der ersten Jahreshälfte mit seinen Bühnenprogrammen durch ganz Deutschland und die Schweiz, moderierte „Plopp – Die Ingo Oschmann Comedy Show“. Des Weiteren trat Oschmann bei der Nettetaler Comedy Nacht auf und war zu Gast bei Dings vom Dach, im ZDF Fernsehgarten und der Quizshow Gefragt-Gejagt (NDR).

Im Sommer 2013 stand Ingo Oschmann erneut täglich mit Jürgen von der Lippe im Kölner Theater am Dom auf der Bühne: „Die wollen nur spielen“ heißt das Boulevard-Theaterstück aus Jürgen von der Lippes Feder, in dem Ingo Oschmann es als „Gottes Sohn“ mit Nina Vorbrodt und Astrid Kohrs zu tun bekam. Das Stück lief bis Ende 2013 erfolgreich, erst nach Ende der Kölner Theatersaison kehrte er zum Tourneeleben und seinen eigenen Bühnenprogrammen zurück. 2014 widmete er sich zunächst ganz dem Tournee-Leben, spielte im Frühjahr eine kleine „Insel-Tour“ mit Auftritten in der Kulturinsel auf Borkum, im Haus des Kurgastes auf Juist und im Kurtheater auf Norderney bevor er sich der Entwicklung eines neuen Bühnenprogramms widmete.