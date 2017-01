Informationsabend: Anforderungen an potenzielle Pflegeeltern

Eschweiler. Ein Kind in die eigene Familie aufzunehmen und ihm damit die Chance zu geben, in einem sicheren familiären Rahmen für einen gewissen Zeitraum oder auch auf Dauer leben zu können, ist eine wichtige Aufgabe.

Mit dem Interesse an dieser Aufgabe, sind aber natürlich auch viele Fragen verbunden. So zum Beispiel: Welche Voraussetzung und Anforderungen werden an potenzielle Pflegeeltern gestellt, wie werden Familien vorbereitet oder welche Leistungen erhalten Pflegeeltern?

Der Pflegekinderdienst der Stadt Eschweiler veranstaltet am 11. Januar, ab 19.30 Uhr gemeinsam mit den Pflegekinderdiensten in der Städteregion Aachen einen Informationsabend rund um die Vollzeitpflege und den damit verbundenen Fragestellungen in den Räumen der Städteregion in Aachen, Brabantstraße 27.

Interessierte Paare und Einzelpersonen sind herzlich eingeladen, sich hier offen und unverbindlich zu informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für weitere Informationen stehen bereits vorab die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes der Stadt Eschweiler unter den Rufnummern Telefon 02403/ 71260, Telefon 71224 oder Telefon 71610 zur Verfügung.