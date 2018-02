Eschweiler-Neu-Lohn - In Lohn regnet es reichlich Kamelle: Veilchendienstagsumzug der KG Kirchspiel

Eschweiler-Neu-Lohn.

Viele bunt Kostümierte am Straßenrand, närrische Klänge an vielen Ecken des Ortes und gut gelaunte Karnevalisten auf der Strecke, die reichlich Kamelle unters Volk brachten – der Umzug am Veilchendienstag gehört fest zum Terminkalender in Neu-Lohn dazu.