Eschweiler - In Las Vegas sichert sich Lea aus Eschweiler den Weltmeistertitel

Eschweiler.

So recht fassen kann die neunjährige Lea Röhrig die Ereignisse der vergangenen Tage noch nicht. Auch der Jetlag hängt ihr noch in den Knochen. Aber sie ist glücklich, denn sie hat ihr Ziel erreicht: Sie wurde in Las Vegas Weltmeisterin im Schwerttanz und erreichte zudem Silber im Papierschneiden und Bronze in der Poomse (Scheinkampf) im Haidong Gumdo.