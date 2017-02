In Hasteroth reschnet et reichlich Kamelle

Hastenrath/Bohl.

„Oh leever Jott, wat hat dat jereschnet in Hasteroth!“ Nein, kein Wasser. Kamelle hat‘s geregnet – und zwar in Hülle und Fülle! Mit lauten Alaaf-Rufen feuerten die vielen Zaungäste, die die Straßenränder in Scherpenseel, Hastenrath, Volkenrath und Bohl säumten, die KG Eefelkank an.