Immer perfekt im Luftstrom: So funktioniert das mit der Windkraft

Eschweiler.

In Neu-Lohn bauen die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH aus Stolberg mit der innogy und der Rurenergie an der Energieversorgung der Zukunft. Dass Windenergie von der innogy indeland Windpark Eschweiler GmbH & Co. KG einen wichtigen Teil beitragen wird, davon ist nicht nur Franz-Josef Türck (EWV) überzeugt.