Eschweiler.

18 Fahrräder in 30 Minuten – das ist die Bilanz der jährlichen Versteigerung von Fund-Fahrrädern, die das Bürgerbüro am Donnerstag verzeichnen konnte. Nachdem die Auktion auch über soziale Medien publik gemacht worden war, fanden sich am Mittwochmittag rund 30 Kaufinteressierte im Bürgerbüro des Rathauses ein.