Eschweiler - Im Einsatz für die PISA-Studie: 45 Schüler und 30 Lehrer nehmen teil

Im Einsatz für die PISA-Studie: 45 Schüler und 30 Lehrer nehmen teil Letzte Aktualisierung: 15. Mai 2018, 13:25 Uhr

Eschweiler. Am frühen Morgen um 8.20 Uhr ging es los im Städtischen Gymnasium: 45 Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren (9. Klassen und EF) versammelten sich in der Aula, um an der PISA-Studie teilzunehmen.