Eschweiler - Im April sollen die Bälle beim TC Blau-Gelb wieder fliegen

Eschweiler.

Dass die Cracks des Tennisclubs Blau-Gelb in diesen Wochen seltener ihre Schläger in die Hand nehmen, ist nichts Ungewöhnliches. In den Wintermonaten stehen nur Trainingseinheiten in der Halle auf dem Programm. Einige Mitglieder greifen in diesen Tagen jedoch regelmäßig zum Werkzeug: Die Tennisanlage in Dürwiß wird gerade auf Vordermann gebracht.