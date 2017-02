IG Metall Stolberg-Eschweiler gewinnt 200 neue Mitglieder Letzte Aktualisierung: 3. Februar 2017, 12:26 Uhr

Eschweiler. Die IG Metall Stolberg hat im vergangenen Jahr 200 neue Mitglieder gewinnen können. Damit liegt die Zahl der Neuaufnahmen um 40 höher als die Zahl der Austritte. „Im fünften Jahr in Folge entscheiden sich damit in Stolberg - Eschweiler mehr Menschen für als gegen die IG Metall“, so Martin Peters, IG Metall-Geschäftsführer für Stolberg und Eschweiler.