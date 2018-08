Tierärztlicher Notdienst am Wochenende

Regulär sind die Tierarztpraxen nur wochentags geöffnet. Bei Notfällen am Wochenende oder an Feiertagen können sich Tierhalter in der Regel an drei Praxen in der Städteregion wenden.

Die Notdienstpraxen findet man täglich auf unserer zweiten Lokalseite. Einen Plan für das ganze Jahr gibt‘s auf der Internetseite der Stadt Aachen www.aachen.de unter dem Stichwort „Tierärztlicher Notdienst“.