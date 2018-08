Eschweiler-Hücheln - Hüchelner Königswürde bleibt in der Familie

St.-Rochus-Schützen feiern am Wochenende

Am Samstag, 18. August, 17 Uhr, geht es mit Ständchen und Visiten los am Festzelt am Schützenheim Hücheln, Wilhelmshöhe. Ab 20 Uhr beginnt um Dorfgemeinschaftsabend mit großem Zapfenstreich.

Am Sonntag, 19. August, ist um 7 Uhr Wecken angesagt. Um 11 Uhr findet ein Frühschoppen statt, und um 18.45 Uhr startet der Festumzug, bevor um 20 Uhr der Festball mit Proklamation steigt.

Am Montag, 20. August, beginnt das Schützenfest um 9.45 Uhr mit der Krönungsmesse. Ab 11 Uhr ist dann wieder Frühschoppen angesagt, und um 19 Uhr zieht der Königsumzug durch den Ort. Der große Königsball beginnt um 20 Uhr im Festzelt. Zum gemütlichen Ausklang trifft man sich am Dienstag, 21. August, ab 16 Uhr, im Festzelt.