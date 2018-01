Führungen im Stadtarchiv

Für die nächste Führung mit dem Archivar Horst Schmidt sind noch wenige Plätze frei. Sie findet am 1. Februar ab 17 Uhr statt und dauert etwa eineinhalb Stunden. Anmeldungen nimmt er unter Tel. 02403/71387 oder per Email unter horst.schmidt@eschweiler.de entgegen.

Vormerken sollte man sich den 3. März. An diesem Samstag beteiligen sich der Eschweiler Geschichtsverein und die Stadt Eschweiler am „Tag der Archive“. Von 10 bis 16 Uhr hat man an diesem Tag Gelegenheit, sich zu informieren. Zwei Führungen sind an diesem Tag geplant.