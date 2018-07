Eschweiler - Hörakustik und Augenoptik Kind öffnet Geschäft in Eschweiler

Eschweiler.

Die Firma Kind hat jetzt auch ein Fachgeschäft in Eschweiler. In dem modern ausgestatteten, kombinierten Hörakustik- und Augenoptik-Fachgeschäft in der Grabenstraße 74 erwartet die Kunden ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum rund um gutes Hören und Sehen.