Eschweiler - Hitzewellen und Waldbrandgefahr: Feuerwehr appelliert an Bürger

Jede Menge zu tun für die Eschweiler Feuerwehr

Die Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe, denn zurzeit besteht vielerorts verbreitet eine hohe Gefahr für die Entstehung von Wald- und Flächenbränden. Das ist schnell passiert, da reicht schon eine achtlos weg geworfene Zigarettenkippe. In der Nacht zum Dienstag waren jedoch – vermutlich – Brandstifter in Dürwiß am Werk. Gegen 2 Uhr hatte ein Spaziergänger, der mit seinem Hund Gassi ging, das Feuer bemerkt und sofort die Wehr alarmiert. Unbekannte hatten eine Hecke am Theodor-Heuss-Ring und rund eine Stunde später eine vier Meter hohe und zwölf Meter breite Hecke an der Robert-Koch-Straße angezündet. Hier standen zusätzlich rund 50 Quadratmeter Bodenbewuchs in Flammen.

In letzterem Fall hatten Anwohner das Feuer glücklicherweise bemerkt und die Feuerwehr angerufen. Anderthalb Stunden später, also gegen 5 Uhr morgens rückten die Feuerwehrleute zum Park & Ride-Parkplatz am Kraftwerk Weisweiler aus. Dort hatten Unbekannte illegalen Müll (Holzplatten, Schrankteile) entsorgt und angezündet. Das Feuer griff dabei auf Büsche und Bodenbewuchs über. Die Wehr löschte und verhinderte Schlimmeres.

Mehrere Stunden war die Feuerwehr am Dienstag im Einsatz, als sie zu einem Feuer an der Neusener Straße eilte, wo eine 10 mal 20 Meter große und fünf Meter hohe Strohmiete brannte. Da das Feld auf Würselener Stadtgebiet lag, rückte auch die Feuerwehr aus dem Nordkreis an. Gemeinsam mit den Eschweiler Kollegen setzten sie mehrere C-Rohre ein, um die Flammen zu ersticken. Der Funkenflug hatte zusätzlich noch mehrere Stoppelfelder, etwa eine Fläche von 500 Quadratmetern, in Brand gesetzt.