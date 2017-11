Hilfsbereitschaft groß: Weihnachtsaktion läuft sehr gut an

Eschweiler. Ein dickes Lob vorweg! Es ist eine wahre Freude, mit anzuschauen, wie sich unsere treuen Leser an unserer Weihnachtsaktion Wunschzettel beteiligen. Bis jetzt läuft die Aktion richtig gut.

Die ersten liebevoll verpackten Präsente sind auch schon da. Doch noch sind wir nicht am Ende – einige Wunschzettel stehen noch auf der Liste. Darum unsere Bitte: Machen Sie weiter so und helfen uns mit, den Bewohnern des Senioren- und Betreuungszentrums an der Johanna-Neuman-Straße zum Weihnachtsfest das Herz zu erwärmen.

Doch bevor Sie einkaufen, rufen Sie uns bitte unbedingt vorher an. Das ist sehr wichtig, damit wir abgleichen können, wer schon beschenkt wird und wer nicht. So vermeiden wir, das jemand leer ausgeht. wir sind heute wieder ab 9 Uhr unter Telefon 5554934 zu erreichen.

Wenn Sie das Geschenk dann für Ihren „Paten-Senior“ beziehungsweise für Ihre „Paten-Seniorin“ gekauft haben, packen Sie es ein und versehen es mit dem Namen des Empfängers (so wie er in der Zeitung steht). Manche verfassen noch einige nette Zeilen und stecken noch etwas Süßes dazu. Gesten, über die sich die älteren Menschen immer wieder sehr freuen. Am Donnerstag, 14. Dezember, ist dann ab 15 Uhr (bei einem kleinen besinnlichen Programm und Kaffee und Kuchen) im Senioren- und Betreuungszentrum große Bescherung.

Unsere Christkinder

Die Firma Hubert Feucht Straßenbau erfüllt die Herzenswünsche von Josefine M. (76), Christine R. (83), Gertrud B. (81), Katharina Sch. (92), Anna-Elisabeth Sch. (83) und Hildegard Sch. (89); Petra Schneider legt Päckchen auf den Gabentisch für Elisabeth B. (92), Marie F. (94), Auguste G. (69) und für Ursula H. (92); Rita Wirtz beschert Margarete B. (86); Theresia Wottrich hat ein Präsent für Adolf B. (91) gebracht; Rosemarie Schopp kauft ein Weihnachtsgeschenk für Käthe G. (77) ein.

Unerfüllt blieben bislang die Herzenswünsche von Hans B. (86): elektrischer Rasierapparat und von Margarethe F. (91): Jogginganzug, fliederfarben (oder andere helle Farbe), Gr. 40.