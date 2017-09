Eschweiler.

Das Heulen einer Sirene kennen vor allem die älteren Indestädter. Bald wird es wieder häufiger zu hören sein. An 20 Standorten sollen ab dem Jahr 2018 die Warnsignale in Eschweiler ertönen. Die Installation der Anlagen hängt jedoch nicht alleine mit der Diskussion um die Atom-Reaktoren in Tihange und Doel zusammen, sondern das Signal soll auch auf Unwetter und Brände mit Giftgasentwicklung hinweisen.