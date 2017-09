Eschweiler-Dürwiß.

Der Allgemeine Deutsche Rottweiler-Klub konnte am Wochenende wieder zahlreiche Hundefreunde auf dem Eschweiler Platz an der Grünstraße begrüßen. Unter Aufsicht von René Külzer, der nicht nur Vorsitzender des örtlichen, sondern auch deutschlandweiten Verbandes ist, traten acht Rottweiler aus der „höchsten Zuchtauslese“ an, um „auf Herz und Nieren geprüft zu werden“, wie Külzer betonte.