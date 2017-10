Eschweiler.

Werden die Tage langsam kürzer und das Blattwerk der Bäume beginnt, in bunt zu leuchten, dann drängt es Kunstliebhaber in den Nordwesten der Indestadt. Die Herbst-Kunstausstellung in der ehemaligen Abteikirche des Zisterzienserinnen-Klosters St. Jöris hat ihren festen Platz im Kulturkalender.