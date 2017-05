„Helfermotivation“: THW‘ler erkunden die Vulkaneifel

Eschweiler. Unter dem Motto „Helfermotivation – Helferbindung“ veranstaltete der THW-Ortsverband Eschweiler einen Ausflug in die Vulkaneifel. Unter Zuhilfenahme von Fördergeldern aus den Mitteln des Bürgerschaftlichen Engagements hatten die Verantwortlichen des Ortsverbandes unter der Leitung des Ortsbeauftragten Arnold Willecke ein interessantes Programm ausgearbeitet.

So hatte der stellvertretende Ortsbeauftragte Guido Masmeier gemeinsam mit Zugführer Gordon Sander eine Zweitagestour nach Mendig für die Helferinnen und Helfer sowie deren interessierten Partnern vorbereitet. Am frühen Samstagmorgen starteten 24 Personen in Richtung Eifel. Nach rund 90 Minuten Fahrzeit erreichte man Mendig und startete den Tag mit einer interessanten Besichtigung des Vulkanparks. Dabei erfuhr man Interessantes um den Vulkanismus der Eifel.

Im Anschluss ging es zur Vulkanbrauerei. Dort erlebten die Eschweiler Gäste während der interessanten Führung durch den gesamten Brauprozess auch die eine oder andere Neuigkeit rund um das Thema Bier. Abschließend stand ein Biertasting auf dem Programm. Diese von erfahrenen Biersommeliers geführte Verkostung von vier unterschiedlichen Bieren brachte einige unerwartete Geschmacksexplosionen mit sich.

Danach begab man sich am Nachmittag zunächst Richtung Nachtlager in die Jugendherberge am Laacher See. Am Sonntagmorgen verließ man nach einem ausgiebigen Frühstück die Eifel wieder Richtung Heimat. Von den Teilnehmern dieser Maßnahme wurde nur Positives berichtet und der Mehrwert für eine gute Gemeinschaft hervorgehoben. Für 2018 werden in Kürze die Planung nach einem möglichen Ziel und der entsprechenden Finanzierung starten.