Eschweiler.

Gerade einmal zehn Jahre ist es her, dass Steve Jobs das erste Smartphone der iPhone-Reihe vorstellte. Inzwischen haben die Nachfolgegeräte nicht weniger vollbracht als die Gesellschaft zu verändern. Grund genug für die Verantwortlichen des Hauses St. Josef mit Einrichtungsleiter Wolfgang Gerhards an der Spitze, die Reflektion über moderne Medien in den Mittelpunkt des Neujahrsempfangs zu stellen.