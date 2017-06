Eschweiler.

Gemeinsam mit Familie, Freunden und Lehrern feierten die Absolventen der Adam-Ries-Hauptschule in Eschweiler am Freitag ihre Abschlussfeier. Insgesamt verlassen 68 Schüler die Schule. Davon haben 55 Schüler einen Abschluss erhalten. Über die Fachoberschulreife, also den Realschulabschluss, konnten sich 13 Absolventen freuen.