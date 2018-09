Eschweiler-Bergrath - Handicap-Mannschaft: Das etwas andere Fußballteam

Die neue FVM-Liga inklusiv

Die Liga inklusiv des Fußballverbands Mittelrhein soll eine Spielklasse für alle sein. In den Mannschaften spielen Mädchen und Jungen, Frauen und Männer sowie Spieler mit und ohne Handicap oder Förderbedarf gemeinsam. Ein Team hat dabei jeweils sechs Spieler plus Torwart auf dem Feld, wobei immer drei Aktive mit einem Handicap auf dem Platz stehen müssen. Offiziell hat die FVM-Liga inklusiv, die aus der vor gut 15 Monaten gegründeten Fußballliga inklusiv hervorgegangen ist, ihren Spielbetrieb am 1. August aufgenommen.

In Zukunft soll es insgesamt drei Staffeln geben: eine für Kinder unter 13 Jahren (U13), eine für Jugendliche unter 17 Jahren (U17) und eine für Jugendliche und Erwachsene ab und über 17 Jahren (Ü17). In die erste Spielzeit startete die FVM-Liga inklusiv mit den Altersklassen U17 und Ü17. Es gelten die gleichen Spielregeln wie bei einem Fußballspiel, bei dem kein Spieler ein Handicap aufweist.