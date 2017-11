Handball-Damen der ESG bezwingen auch Alemannia Aachen

Eschweiler. Am vergangen Samstag begrüßten die Eschweiler Handball-Damen die Mannschaft aus Alemannia Aachen zu später Stunde in der gut besuchten Eichendorfhalle. Vor heimischer Kulisse wollte man unbedingt den 1. Tabellenplatz verteidigen, auf dem man ohne Verlustpunkte stand. Als Favorit gingen die ESG-Damen also in ein Spiel, in dem man den Gegner trotz dessen Einordnung in der Tabelle nicht unterschätzen sollte.

Die Aachenerinnen liefen mit einem voll besetzen Kader auf, während die Eschweiler Trainer Gennadi Fröhlich und Torsten Kalla gleich auf vier Spielerinnen verzichten mussten. Dies tat jedoch der Motivation keinen Abbruch und so starteten die ESG-Damen hoch konzentriert und mit großer Freude am Spiel in das Duell.

Die in den vergangen Monaten einstudierten Abläufe bezüglich eines schnellen und effektiven Angriffspiels sowie eine im Verbund arbeitende Deckung mit einer guten Torhüterleistung im Rücken waren vor Spielbeginn die von den Trainern geforderten Handlungen, um das Spiel von Beginn an in Richtung eines Eschweiler Sieges zu lenken. Was dann folgte, war eine Umsetzung eben dieser Aufforderung.

Beflügelt von der Stimmung

Schnelles, sicheres Angriffsspiel und eine mannschaftlich geschlossene Abwehrleistung brachte in den ersten Minuten bereits den gewünschten Erfolg, so dass die Eschweilerinnen sich bereits nach drei Minuten mit 3:0 Toren absetzen konnten. Beflügelt von der Stimmung in der Halle und auf dem Spielfeld baute man diesen Vorsprung bis zur Halbzeitpause auf elf Tore aus. Es ging bei einem Spielstand von 17:6 in die Kabine.

Nach der Pause begannen die Eschweilerinnen erneut mit drei Toren in Folge, kassierten dann aber binnen vier Minuten auch drei Gegentreffer, ohne vorne auch nur einen Ball im Netz zu versenken. Kalla und Fröhlich reagierten mit einer frühen Auszeit und forderten von ihrer Mannschaft die scheinbar verloren gegangene Konzentration wieder ein. Mannschaftlich geschlossen spielte man nun konzentrierter und ließ den Aachenerinnen, die bis zum Abpfiff ebenfalls kämpferisch ein ums andere Tor erzielten, jedoch keine Chance mehr, den Rückstand zu verringern. Nach 60 Minuten brachen die Damen in Freudentaumel aus: sechster Sieg in Folge, Tabellenführung behauptet! Das Spiel endete mit 27:15.

Die Mannschaft bedankt sich bei allen, die das Team an diesem Abend unterstützt und angefeuert haben. Am 12. November geht es zu den Damen des PSV Aachen und am 18. November geht es im Pokal gegen die Damen des TV Birkesdorf vor heimischer Kulisse. Die Mannschaft hofft auf viele Unterstützer.