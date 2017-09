Hamicher St.-Donatus-Schützen feiern ihre Majestäten

Eschweiler. Die St.-Donatus-Schützengesellschaft Hamich feierte jüngst ihr Schützenfest. Den Auftakt machte eine Party mit Livemusik von Musical Key The Company. Tags darauf ging es munter weiter mit einem Kinderwettbewerb, mit Kirmes und einer Cafeteria.

Der große Umzug erfolgte dann am Abend mit der bekannten Coverband Upload. Bei königlichem Wetter wurden die neuen Majestäten Schützenkönig Aribert Preuth mit Gattin Inge gekrönt. Jugendprinz ist Daniel Stork, Jugendprinzessin Eva Thielen. Der große Festzug erfolgt am Sonntagnachmittag. Anschließend stand wieder eine Party auf dem Programm. am Montag klang das Schützenfest aus.

Mit vielen Gästen und Gastvereinen feierten die Donatus-Schützen. Unter anderem war auch ein Ehepaar dabei, dass sich vor 50 Jahren (26. August 1967) beim Schützenfest kennen und lieben gelernt hatte.