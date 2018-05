Eschweiler - Gute-Laune-Southern-Rock: Stacie Collins gibt alles an der Harmonika

Eschweiler.

Irgendwo an der mehrspurigen Kreuzung zwischen Rock, Blues und Country findet man normalerweise die US-Amerikanerin Stacie Collins. Die Sängerin mit der Blues-Harmonica machte am Dienstag einen kurzen Zwischenstopp an der eher beschaulichen Kreuzung Schnellengasse/Markt in Eschweiler, der achten Station ihrer insgesamt 38-Auftritte-Tour, die sie und ihre Band in diesem Sommer quer durch Europa führt.