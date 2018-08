Eschweiler - Gute Laune beim Sommerfest der Klee Oepe Jonge

Eschweiler. „Im walking on Sunshine“ hallte es zuletzt gelaunt vom Raiffeisenplatz, als die Klee Oepe ihr traditionelles zweitägiges Sommer- und Kinderfest eröffneten. Passend zur Musik war die Stimmung in der „kleinen Zeltstadt“ vor dem Talbahnhof unter strahlend blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen bei den viele Gästen optimal.

Für gute Unterhaltung und ein großes gastronomisches Angebot war von der 11. Karnevalsgesellschaft der Indestadt um ihren Präsidenten Martin Göbbels gesorgt worden. Die Coverband „Still Alive“ heizte den Gästen mit beliebten Pop- und Schlagerhits wie „Summer of 69“ und „Verdammt, ich lieb´ dich“ ordentlich ein, und animierte ihr begeistertes Publikum zum Mitsingen und -tanzen.

Doch auch die kleinen Gäste sollten nicht zu kurz kommen: so gab es neben einer Gelegenheit zum Schminken lustiger Tiergesichter, einem Becken zum Entenangeln und einem großen „Vier gewinnt“-Spiel noch viele weitere tolle Unterhaltungsangebote für Kinder, die auch an dem Besuch eines witzigen Clowns am Sonntag ihre helle Freude hatten.