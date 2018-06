Langerwehe/Eschweiler - Gospel meets Gospel im Töpfereimuseum

Langerwehe/Eschweiler. Der Langerweher Gospelchor Joy of Gospel veranstaltet am Sonntag, 8. Juli, das beliebte Open-Air -Gospelfestival unter dem Motto „Gospel meets Gospel“ im Garten des Töpfereimuseums Langerwehe.

Neben dem gastgebenden Chor unter der Leitung von Darnita und Kirk Rogers sind dieses Mal dabei: Combo Koor MozaiK aus den Niederlanden, Soundn´Soul aus Aachen und als special guests The Real Rogers & Friends aus USA.

Die Gruppen bringen in jeweils 35 Minuten einen Querschnitt aus ihren unterschiedlichen Repertoires. Eine Mischung verschiedenster Stilrichtungen, was wieder ein begeisterndes Musikerlebnis zu werden verspricht. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit dem Auftritt von Joy of Gospel und endet gegen 17 Uhr mit einem Schlusslied aller Chöre.